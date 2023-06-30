США в ближайшее время могут одобрить поставку дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Что официально заявил Пентагон?

WSJ: США в ближайшее время могут одобрить поставку дальнобойных ракет ATACMS Киеву

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что США в ближайшее время могут одобрить поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров Киеву.

Издание приводит слова высокопоставленного представителя Минобороны Украины о том, что в последние недели Киев получил положительные сигналы, что США пришли к согласию по поводу передачи этих систем.

Отмечается также, что вопрос передачи подобных типов вооружения Киеву находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности, разработанная американским производителем Lockheed Martin. Она может быть запущена из реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS, которые уже переданы Украине.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решится на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон концентрирует внимание на предоставлении комплексной помощи Украине, а не на поставках отдельных систем вооружений. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли на вопрос о возможных поставках Украине ATACMS он ответил, что американская сторона сосредоточена на комплексной военной помощи Киеву.

Пентагон заявил, что не знает о решении передать Украине ATACMS

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что он ничего не знает относительно решения передать Киеву ракеты ATACMS.

Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS Патрик Райдер официальный представитель Пентагона

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая возможность поставок Украине ракет ATACMS, заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет таких планов.

9 июня группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать ракеты ATACMS. Они отметили, что, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы, администрация затягивает конфликт.

США не могут отслеживать поставки оружия Украине

Основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что администрация президента США Джо Байдена не может отследить судьбу оружия, поставленного Украине.

Журналист напомнил, что власти Соединенных Штатов обещали следить за поставляемыми вооружениями, однако утечка информации Госдепа продемонстрировала, что активные боевые действия создают ситуацию, когда «стандартные меры верификации иногда непрактичны или невозможны».

Администрация Байдена не только знает, что не может отслеживать поставки оружия Украине. Она знает, что занимается эскалацией опосредованной войны против крупнейшей ядерной державы в мире Макс Блюменталь основатель и главный редактор The Grayzone

Кроме того, Блюменталь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины. Он отметил, что выплату произвело Агентство по международному развитию. The Grayzone опубликовал независимый аудит выделения средств Киеву в 2022-2023 годах.

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что результатом июльского саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь Мэттью Миллер официальный представитель Госдепартамента США

По словам представителя, речь идет не только о политической поддержке, но и о практических мерах.

Ранее Пентагон сообщил, что с начала работы Джо Байдена на посту американского президента общий объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов. При этом значительная часть (40,5 миллиарда долларов) была выделена после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

