Grayzone: администрация Байдена не может отслеживать оружие, поставляемое Украине из США

Администрация американского президента Джо Байдена знает, что не может отслеживать судьбу оружия, поставляемого Вашингтоном Киеву, заявил на заседании Совбеза ООН американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.

По его словам, в США обещали следить за отправляемым оружием. При этом утечка из каналов Госдепа, произошедшая в декабре 2022 года, по мнению журналиста, говорит о том, что это невозможно. «Активные боевые действия между украинскими и российскими силами создают среду, в которой стандартные меры верификации иногда непрактичны или невозможны», — признал Блюменталь.

По мнению редактора, американская сторона занимается «эскалацией опосредованной войны против крупнейшей ядерной державы в мире». Он указал на то, что власти США знают: они не могут отслеживать поставки оружия Украине.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что западным странам выгодно поставлять оружие Украине, поскольку они на этом зарабатывают.