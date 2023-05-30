Белый дом оценил возможность поставок Украине ракет большой дальности

Белый дом сообщил, что позиция США о поставках Украине ракет ATACMS не изменилась

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая возможность поставок Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет таких планов, сообщает РИА Новости.

«Никаких изменений относительно ракет большой дальности», — заявила она.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся отправить Киеву ракеты ATACMS, несмотря на то, что ранее страна категорически отказывалась это делать из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России. Американский лидер на фоне новостей о российских ракетных ударах по Украине заявил, что «США будут делать все возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву все, что ему нужно».