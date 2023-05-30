Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 30 мая 2023Мир

Белый дом оценил возможность поставок Украине ракет большой дальности

Белый дом сообщил, что позиция США о поставках Украине ракет ATACMS не изменилась

Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, оценивая возможность поставок Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет таких планов, сообщает РИА Новости.

«Никаких изменений относительно ракет большой дальности», — заявила она.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся отправить Киеву ракеты ATACMS, несмотря на то, что ранее страна категорически отказывалась это делать из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России. Американский лидер на фоне новостей о российских ракетных ударах по Украине заявил, что «США будут делать все возможное для поддержки Украины и будет давать Киеву все, что ему нужно».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу Костомарова
    Белый дом оценил возможность поставок Украине ракет большой дальности
    Мощный взрыв на стыке границ Украины, Белоруссии и России попал на видео
    В Белом доме высказались о поставках F-16 Турции
    В США прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
    Местная жительница раскрыла подробности обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
    В России обещали жесткий ответ на любые атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар
    Глава МАГАТЭ предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.