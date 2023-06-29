Стало известно о выплате США 4,5 миллиарда долларов на госдолг Украины

Главред Grayzone Блюменталь: США выплатили $4,5 млрд на погашение госдолга Украины

Главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины.

Он отметил, что выплату произвело Агентство по международному развитию. Американский журналист сообщил, что портал опубликовал независимый аудит выделения Киеву средств американских налогоплательщиков в 2022 и 2023 годах.

Блюменталь указал, что среди множества «странных платежей» была выявлена выплата в 4,5 миллиарда долларов для погашения госдолга Украины.

«Это составляет 30 долларов, взятых с каждого гражданина США, в то время, как четыре из десяти американцев не могут позволить себе скорую помощь за 400 долларов», — подчеркнул журналист.

Ранее Пентагон сообщил, что с начала работы Джо Байдена на посту американского президента общий объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов. При этом значительная часть (40,5 миллиарда долларов) была выделена после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.