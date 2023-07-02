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03:10, 2 июля 2023Бывший СССР

Солдатам ВСУ стали продавать ножи в секс-шоке

The Telegraph: солдаты ВCУ покупают ножи в секс-шопах в подконтрольном Киеву Краматорске

Фото: Jason Jarrach / Unsplash

В городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в секс-шопах продают холодное оружие для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) наряду с остальной продукцией. Об этом сообщил обозреватель газеты The Telegraph Колин Фриман (Colin Freeman).

«Среди нижнего белья и секс-игрушек выставлены устрашающие боевые ножи, предназначенные для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — говорится в статье. Как объяснила управляющая магазина Love Татьяна, в секс-шоп приходит много украинских военных. «Ножи на самом деле похожи на игрушки для мужчин, а мужчинам, где бы они ни были, всегда нужны игрушки», — отметила она.

Фриман отметил, что Краматорск является ближайшим крупным городом к линии фронта на востоке Украины. В связи с этим в городе много солдат ВСУ, которые встречаются в городе со своими возлюбленными, добавил он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники преимущественно базируются в Краматорске.

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    Марина Совина
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