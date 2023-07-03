Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в московском районе

Сергей Собянин: благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино завершат в 2023 году

Благоустройство прудов-регуляторов в московском районе Марьино завершат в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших в городе зон отдыха у воды», — рассказал глава столицы. Он подчеркнул, что пруды-регуляторы станут новой достопримечательностью района, и выразил надежду на то, что работы по благоустройству получится завершить осенью.

Собянин отметил, что каскад из водоемов уже очищен. На береговой полосе вдоль прудов появятся многочисленные светильники, различные архитектурные формы, сотни новых деревьев и прогулочные дорожки.

Ранее мэр Москвы сообщил, что во время летних каникул в столице планируется благоустроить более 160 территорий школ и детских садов. Особое внимание уделят безопасности — на всех площадках разместят новые системы освещения и видеонаблюдения.