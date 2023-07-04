В ЦСКА прокомментировали извинения Йеребко перед шведами за выступления в клубе

В ЦСКА предположили, что Юнас Йеребко извинился за выступления в клубе под давлением

В баскетбольном клубе ЦСКА прокомментировали извинения бывшего защитника шведа Юнаса Йеребко за выступления в составе команды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мое личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольный обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе», — предположила вице-президент клуба Наталия Фураева.

Ранее Йеребко извинился перед шведами за выступления в ЦСКА. «Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Я не играл полтора года, мне просто хотелось играть. Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал», — заявил спортсмен.

Йеребко провел за ЦСКА 16 матчей в сезоне-2021/2022. За это Федерация баскетбола Швеции отстранила его от выступлений в составе национальной команды. До этого форвард на протяжении двух лет играл в Единой лиге ВТБ за «Химки».