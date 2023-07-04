В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

Захарова: для подключения «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT нужно много времени

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что схема с подключением «дочки» Россельхозбанка к системе платежей SWIFT заведомо непроходная, так как требует много времени. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

По ее мнению, на сегодняшний день никакого прогресса в снятии санкций с Россельхозбанка, что нужно для продления зерновой сделки, нет. И информация о создании «дочки» запущена «западниками, украинцами и ооновцами», которые пытаются добиться продления зерновой сделки.

Она отметила, что создание «дочки» Россельхозбанка займет «долгие месяцы», а подключение системы SWIFT — еще три месяца. В обмен на все это Россия сразу должна согласиться на продление Черноморской инициативы.

«Иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня, это не назовешь», — резюмировала Захарова.

Одним из условий для продления зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН со стороны Москвы было подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Однако в июне стало известно, что Евросоюз не собирается это делать.

Но в начале июля Financial Times сообщило, что Евросоюз изучает возможность создания Россельхозбанком дочерней компании, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. По информации издания, такой план Россия предложила во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ООН на прошлой неделе.

В Москве уже неоднократно заявляли, что оснований для продления зерновой сделки нет.