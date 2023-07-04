Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 4 июля 2023Мир

В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

Захарова: для подключения «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT нужно много времени

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что схема с подключением «дочки» Россельхозбанка к системе платежей SWIFT заведомо непроходная, так как требует много времени. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

По ее мнению, на сегодняшний день никакого прогресса в снятии санкций с Россельхозбанка, что нужно для продления зерновой сделки, нет. И информация о создании «дочки» запущена «западниками, украинцами и ооновцами», которые пытаются добиться продления зерновой сделки.

Она отметила, что создание «дочки» Россельхозбанка займет «долгие месяцы», а подключение системы SWIFT — еще три месяца. В обмен на все это Россия сразу должна согласиться на продление Черноморской инициативы.

«Иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода ТольяттиОдесса, который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня, это не назовешь», — резюмировала Захарова.

Материалы по теме:
Россия стремительно развивает Северный флот. Как он годами обеспечивал безопасность страны?
Россия стремительно развивает Северный флот.Как он годами обеспечивал безопасность страны?
11 мая 2023
«Не об этом мы договаривались» Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
«Не об этом мы договаривались»Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
18 мая 2023

Одним из условий для продления зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН со стороны Москвы было подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Однако в июне стало известно, что Евросоюз не собирается это делать.

Но в начале июля Financial Times сообщило, что Евросоюз изучает возможность создания Россельхозбанком дочерней компании, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. По информации издания, такой план Россия предложила во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ООН на прошлой неделе.

В Москве уже неоднократно заявляли, что оснований для продления зерновой сделки нет.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Врач оценил шансы режиссера «Экипажа» Митты на выздоровление после микроинсульта

    Голландец проехал в плацкарте до Владивостока и поделился впечатлениями

    Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

    40-летняя Наталья Рудова показала пресс

    Телохранители получили срок за вымогательство у нанявшего их россиянина

    Потерявшимся в лесу описали план действий

    Инсайдер сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

    Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

    В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости