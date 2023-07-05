В Башкирии состоится авиашоу с участием более 50 самолетов

В Башкирии 7 и 8 июля пройдет слет любителей авиации

В Башкирии на аэродроме «Первушино» состоится посвященный 100-летию со дня основания гражданской авиации России Всероссийский слет любителей авиации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Уфы.

Мероприятие пройдет 7 и 8 июля. Как сообщают организаторы, в первый день слета планируется проведение III Всероссийского конгресса авиации общего назначения и рабочего заседания экспертной группы по развитию малой авиации. Также состоятся семинары по актуальным вопросам отрасли.

Во второй день в 12:00 состоится авиашоу, в котором примут участие более 50 самолетов со всей страны. Воздушные суда во главе с самолетом Як-12 представят программы сольного и группового пилотажа. Помимо этого, на площадке аэродрома пройдут мастер-классы, а также выставка авиационной техники и концертная программа.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в июле стартует международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Услышать сочинения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха в исполнении академического хора, органистов, камерного оркестра и саксофониста все желающие смогут с 22 по 28 июля.

