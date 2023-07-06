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15:17, 6 июля 2023Экономика

Россияне стали чаще откладывать деньги

«СберСтрахование жизни»: доля откладывающих деньги россиян за три года выросла до 42%

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

За последние три года доля россиян, которые имеют привычку откладывать деньги, выросла с 37 до 42 процентов. О том, что люди стали чаще делать накопления, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни».

Более половины граждан, имеющих накопления, готовы инвестировать эти средства. Чаще других делают сбережения жители Хабаровска (57 процентов), Томска (53 процентов), Оренбурга и Ульяновска (по 50 процентов), Омска (49 процентов) и Астрахани (47 процентов).

В 2023 году россиянам достаточно 1,2 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, в то время, как в 2022-м граждане называли сумму в 1,3 миллиона рублей. Эксперты Сбера объяснили, что желание россиян чаще откладывать деньги продиктовано событиями последних лет.

Ранее сервис «Зарплата.ру» подсчитал, что в случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент россиян: 30 процентов респондентов отмечали, что их финансовой подушки хватит только на месяц, а у 11 процентов вовсе нет сбережений на экстренный случай.

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    Мария Грушко
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