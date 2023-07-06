Роднина высказалась о будущем Костомарова после выздоровления

Ирина Роднина предложила Роману Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о будущем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после выздоровления. Ее слова приводит Sport24.

«Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни», — заявила Роднина и предложила Костомарову после выписки возглавить Федерацию фигурного катания России. Она отметила, что спортсмен показал всем, что жизнь не заканчивается.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь. По информации Telegram-канала SHOT, его выписали только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.