Стали известны подробности выписки Костомарова из больницы

SHOT: Романа Костомарова выписали из больницы на неделю

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выписали из больницы только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей. Подробности стали известны Telegram-каналу SHOT.

Как сообщает источник из окружения спортсмена, через семь дней фигурист вернется на лечение в стационар. Костомарову предстоит протезирование рук, этот процесс займет гораздо больше времени, чем подбор протезов для ног.

О выписке Костомарова стало известно 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.