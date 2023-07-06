Сбер проработает запуск оплаты российскими картами в Турции

Зампред Сбера Царев: банк работает над запуском оплаты российскими картами в Турции

Сбер в настоящий момент работает над запуском оплаты российскими картами в Турции, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Царева, для начала Сбер предоставит россиянам возможность оплаты в нескольких отелях. По факту это будут онлайн-платежи, уточнил он. Банк одновременно с этим работает и над расширением списка точек для такой оплаты.

В мае Сбер запустил новое платежное решение для оплаты по QR-коду. Таким способом теперь можно расплатиться на более чем 1,4 миллиона терминалов эквайринга по всей России. Отсканировав код, клиенты смогут самостоятельно выбрать, как платить, — со SberPay или через Систему быстрых платежей (СБП).