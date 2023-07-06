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19:26, 6 июля 2023Спорт

Объявлено расписание первых туров РПЛ сезона-2023/2024

РПЛ объявила расписание первых семи туров, сезон откроет матч «Динамо» и «Краснодара»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская премьер-лига объявила на сайте расписание первых семи туров сезона-2023/2024.

Сезон откроет матч столичного «Динамо» и «Краснодара». Команды сыграют 21 июля в Москве.

22 июля встретятся екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и петербургский «Зенит», столичный «Локомотив» и казанский «Рубин», а также грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

В заключительный день первого тура, 23 июля, московский «Спартак» примет «Оренбург», «Ростов» — воронежский «Факел», «Сочи» — калининградскую «Балтику».

По итогам прошедшего сезона РПЛ покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». В элитный дивизион из Футбольной национальной лиги вернулись «Рубин» и «Балтика».

Чемпионат России-2022/2023 завершился 3 июня. Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе победу 7 мая. Московские ЦСКА и «Спартак» по итогам заключительного тура стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

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    Дарья Коршунова
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