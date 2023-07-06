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13:13, 6 июля 2023Мир

Песков заявил о стремлении Украины втянуть больше стран в конфликт с Россией

Песков заявил о стремлении Украины втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина стремится втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, многие государства уже влезли в противостояние «с головой». «Понятно, что эту тему они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») будут обсуждать и с болгарами», — так Песков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

При этом пресс-секретарь отметил, что договоренности Киева по поводу получения поддержки от других стран не повлияют на исход спецоперации. «И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает», — заключил он.

Ранее Песков заявил, что предпосылок для дипломатического решения ситуации на Украине нет. Представитель главы государства сказал журналистам, что усилия для вывода конфликта в политико-дипломатическое русло предпринимаются, однако спецоперация продолжится до тех пор, пока не будут выполнены поставленные президентом цели.

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    Виктория Кондратьева
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