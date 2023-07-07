Промоутер Емельяненко анонсировал его следующий поединок

Хрюнов рассказал, что Александр Емельяненко проведет следующий бой в октябре-ноябре

Промоутер Владимир Хрюнов анонсировал следующий поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Слова Хрюнова приводит ТАСС.

«Александр активно участвует в тренировках, тренирует ребят. Поединок Александра запланирован на конец октября-начало ноября. Думаю, что к этому времени он восстановится», — рассказал промоутер.

30 июня врач Лом‑Али Газгириев пообещал запретить Емельяненко проводить бои в ближайшее время и выразил уверенность в том, что он не будет драться до осени. «Организм зависимого работает не так, как у нормального человека. Ломается биохимия мозга, почки становятся плохими, ряд других проблем», — сказал специалист.

18 июня боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.