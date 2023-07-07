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13:26, 7 июля 2023Экономика

Идею Банка России отменить комиссию за переводы для физлиц назвали утопией

Эксперт Бархота назвал утопической идею ЦБ отменить комиссию за переводы для физлиц

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Идею Банка России о полной отмене комиссий за денежные переводы между физическими лицами можно назвать утопической по ряду причин. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал экономист Андрей Бархота.

По его словам, подобные переводы, в первую очередь, являются важным элементом комиссионных доходов банка, и в случае их выпадания изменится экономика транзакционных сервисов.

Кроме того, считает эксперт, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков, что обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам — это невыгодно самим потребителям финансовых услуг.

«Императивная отмена комиссий за денежные переводы приведет к росту расходов клиентов по другим продуктам. В итоге общая сумма расходов останется неизменной. Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг», — заключил Бархота.

3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Однако некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы.

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