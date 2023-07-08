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17:31, 8 июля 2023Спорт

Украинцы отказались выступать в дисциплинах с россиянами на ЧМ по фехтованию

Украинские спортсмены не выступят в дисциплинах с россиянами на ЧМ-2023 по фехтованию

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная Украины отказалась выступать в личных дисциплинах чемпионата мира-2023 по фехтованию, в которых представлены россияне. Об этом «Суспільне спорт» рассказал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Глава федерации заявил, что украинские спортсмены полностью пропустят женский турнир. Мужчины смогут выступить в соревнованиях по фехтованию на сабле и рапире. При этом сборная без ограничений сможет принять участие в командных турнирах, на которые россияне не будут допущены.

Чемпионат мира пройдет в Милане с 22 по 30 июля. На него заявлены семь российских спортсменов: Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин, Артем Саркисян, Алена Лисина, Анна Смирнова и Лейла Пириева. Фехтовальщики выступят в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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    Дарья Коршунова
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