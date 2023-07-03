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19:46, 3 июля 2023Спорт

Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ как индивидуальные спортсмены

Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ как индивидуальные нейтральные спортсмены

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет в Милане с 22 по 30 июля. Фехтовальщики выступят в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В списке участников указаны Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин, Артем Саркисян, Алена Лисина, Анна Смирнова и Лейла Пириева.

1 июля стало известно, что несколько российских фехтовальщиков, покинувших страну, примут участие в чемпионате США. По информации портала Inside The Games, к турниру допущены Сергей Бида, Виолетта Храпина, Олег Кныш и Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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    Андрей Стрельцов
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