Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ как индивидуальные спортсмены

Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ как индивидуальные нейтральные спортсмены

Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет в Милане с 22 по 30 июля. Фехтовальщики выступят в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В списке участников указаны Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин, Артем Саркисян, Алена Лисина, Анна Смирнова и Лейла Пириева.

1 июля стало известно, что несколько российских фехтовальщиков, покинувших страну, примут участие в чемпионате США. По информации портала Inside The Games, к турниру допущены Сергей Бида, Виолетта Храпина, Олег Кныш и Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.