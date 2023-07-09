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11:01, 9 июля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на признание Украины в подрыве Крымского моста

Депутат Чепа: Россия без признания Украины знала виновного в подрыве Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия без признания Украины знала, кто виновен в подрыве Крымского моста, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Киева о причастности к диверсии в октябре 2022 года.

Вряд ли что-то может измениться. Мы без этого прекрасно знали, кто это сделал

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Официальных заявлений не было, но во всех СМИ на Украине об этом говорили, слагали песни, говорили по телевизору, стихи писали о том, какие они молодцы и как совершают террористические акты. Почему это произошло сейчас? Очевидно, до этого они не получали определенных разрешений от США, которые всячески руководят всем. В том числе, я уверен, при их участии, корректировке и разведке был сделан этот террористический акт, как и многие другие», — сказал депутат.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отнесла взрыв Крымского моста к успехам Вооруженных сил Украины в своем посте, опубликованном к 500 дню с начала полномасштабных военных действий.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — говорится в публикации.

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8 октября 2022 года на переправе через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета конструкции, а также загорелись цистерны с топливом на железнодорожных путях. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников диверсии. Среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. В ведомстве организатором подрыва назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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