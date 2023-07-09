В России отреагировали на признание Украины в подрыве Крымского моста
Россия без признания Украины знала, кто виновен в подрыве Крымского моста, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Киева о причастности к диверсии в октябре 2022 года.
Вряд ли что-то может измениться. Мы без этого прекрасно знали, кто это сделал
«Официальных заявлений не было, но во всех СМИ на Украине об этом говорили, слагали песни, говорили по телевизору, стихи писали о том, какие они молодцы и как совершают террористические акты. Почему это произошло сейчас? Очевидно, до этого они не получали определенных разрешений от США, которые всячески руководят всем. В том числе, я уверен, при их участии, корректировке и разведке был сделан этот террористический акт, как и многие другие», — сказал депутат.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отнесла взрыв Крымского моста к успехам Вооруженных сил Украины в своем посте, опубликованном к 500 дню с начала полномасштабных военных действий.
«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — говорится в публикации.
8 октября 2022 года на переправе через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета конструкции, а также загорелись цистерны с топливом на железнодорожных путях. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся украинские спецслужбы.
12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников диверсии. Среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. В ведомстве организатором подрыва назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.