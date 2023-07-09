«Нанесли удар, чтобы нарушить логистику». Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

Замминистра обороны Украины Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику Анна Маляр замминистра обороны Украины

Замглавы украинского Минобороны напомнила, что полномасштабный конфликт продолжается в течение 500 дней.

О подрыве Крымского моста

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в свою очередь заявил, что Киев не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.

5 июля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Артема и Григория Азатьянов, Владимира Злоба, Романа Соломко и Артура Терчаняна о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей.

Спецслужбы Украины о подрыве Крымского моста

В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал Крымский мост логистическим путем, который необходимо было перерезать. Таким образом он ответил на вопрос, имеет ли отношение Киев к подрыву переправы через Керченский пролив.

В соответствии с нормами нашего законодательства и международного и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись Василий Малюк глава СБУ

Глава СБУ не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России.

Он отказался признавать причастность сотрудников украинских спецслужб к атакам на эти объекты, отметив при этом, что у республики «есть агенты, работающие на территории России».

