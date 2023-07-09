Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:19, 9 июля 2023Бывший СССР

«Нанесли удар, чтобы нарушить логистику». Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

Замминистра обороны Украины Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев

Фото: Globallookpress.com

Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику

Анна Малярзамминистра обороны Украины

Замглавы украинского Минобороны напомнила, что полномасштабный конфликт продолжается в течение 500 дней.

Материалы по теме:
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023
Украина анонсировала главные события контранступления. Что об этом думают на Западе и в России?
Украина анонсировала главные события контранступления. Что об этом думают на Западе и в России?
28 июня 2023

О подрыве Крымского моста

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в свою очередь заявил, что Киев не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.

5 июля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Артема и Григория Азатьянов, Владимира Злоба, Романа Соломко и Артура Терчаняна о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей.

Материалы по теме:
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ.Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?
5 июня 2023
Подоляк назвал планом Украины убийство максимального числа россиян. Как отреагировали на его слова в России?
Подоляк назвал планом Украины убийство максимального числа россиян.Как отреагировали на его слова в России?
15 июня 2023

Спецслужбы Украины о подрыве Крымского моста

В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал Крымский мост логистическим путем, который необходимо было перерезать. Таким образом он ответил на вопрос, имеет ли отношение Киев к подрыву переправы через Керченский пролив.

В соответствии с нормами нашего законодательства и международного и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись

Василий Малюкглава СБУ

Глава СБУ не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России.

Он отказался признавать причастность сотрудников украинских спецслужб к атакам на эти объекты, отметив при этом, что у республики «есть агенты, работающие на территории России».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Нанесли удар, чтобы нарушить логистику». Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

    Российская компания запустит 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году

    Минфин США призвал Китай перестать оказывать помощь России в обходе санкций

    Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

    На Западе раскрыли последствия поставок кассетных бомб ВСУ

    Российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

    Переданную Путиным икону доставили на позиции российских войск

    Российские военные ударили по складу ВСУ на краснолиманском направлении

    Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении

    Раскрыт способ похудеть во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости