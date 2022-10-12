Украина проигнорировала данные ФСБ о теракте на Крымском мосту

Минобороны Украины не ответило на данные ФСБ РФ об организаторе теракта на Крымском мосту

Киев проигнорировал данные ФСБ России об организаторе теракта на Крымском мосту. Представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов выразил позицию Киева, его слова приводит Telegram-канал «Суспільне».

По его словам, украинское ведомство не будет отвечать на «очередные заявления» ФСБ и Следственного комитета России.

Ранее ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Уточняется, что среди задержанных были граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Утром 8 октября произошло ЧП на Крымском мосту. Одна из фур перевозила взрывчатку, которая сдетонировала, вследствие чего были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта.