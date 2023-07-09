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03:23, 9 июля 2023Мир

В Германии сеть супермаркетов попыталась уволить россиянина из-за происхождения

В Германии суть супермаркетов REWE попыталась уволить россиянина из-за происхождения

Фото: Pixabay

В Германии суть супермаркетов REWE попыталась уволить россиянина из-за происхождения, в частной беседе мужчине дали понять, что русским не место в коллективе, рассказал пострадавший из-за сложившейся ситуации Макс Шлунд в интервью РИА Новости.

По его словам, руководство заинтересовалось участием в подготовке гуманитарной помощи для Донбасса и прочей деятельностью в качестве пророссийского активиста.

«После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято», — пожаловался Шлунд.

При этом сеть супермаркетов не представила оснований для увольнения в письменном виде. После инцидента сотрудник подал в суд, где адвокат REWE заявил, что русским не место в торговой сети, поскольку этим якобы ущемляются права украинцев, претендующих на подобную форму занятости.

Было доказано, что юридические основания для увольнения отсутствуют, суд признал его незаконным, 29 июня Макса Шлунда восстановили на работе. Кроме того, в августе представители россиянина намерены оспорить в Конституционном суде его отстранение от основной работы механиком в транспортной в аэропорту КельнБонн.

Это произошло в январе 2023 года, причиной была названа «неблагонадежность» из-за пророссийской позиции. Мужчина оспорил увольнение, однако Конституционный суд отклонил его иск.

Супруга Шлунда Елена Колбасникова также попадала в поле зрения правоохранительных органов Германии за пророссийскую позицию. 7 июня окружной суд Кельна оштрафовал ее на 900 евро за поддержку специальной военной операции на Украине. Колбасникову, являющуюся гражданкой Украины, обвинили в оправдании действий российских военнослужащих.

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    Марина Совина
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