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04:02, 10 июля 2023Ценности

Модель OnlyFans вновь снялась в откровенном бикини

Модель OnlyFans Деми Роуз вновь показала фигуру в откровенном бикини желтого цвета

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз вновь показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала в различных локациях в ярко-желтом бикини и полупрозрачных штанах с принтом оранжевого цвета. Так, знаменитость запечатлели сидящей на шезлонге, а также на балконе с фруктом в руках. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Среди прочего она надела кольцо с бриллиантом.

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Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись делать ей комплименты в комментариях. «Ты удивительна», «Чертовски красиво», «Просто богиня», «Ты такая красивая», «Обожаю тебя», «Снимайся так чаще!» — высказывались многочисленные подписчики.

В апреле Деми Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках она держала сумку в тон образа.

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    Карина Черных
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