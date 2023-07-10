Дженнифер Лопес решила обезопасить себя в случае развода с Беном Аффлеком

Marca: Дженнифер Лопес решила обезопасить себя в случае развода с Беном Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес обратилась к юристу, чтобы обезопасить себя в случае развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Marca.

По словам источников, Лопес рассматривает возможность заключения послебрачного соглашения, похожего на брачный договор. Отмечается, что Аффлек поддержал инициативу супруги, так как они оба пережили тяжелые расставания, закончившиеся судебными разбирательствами. «Он готов подписать что угодно, чтобы Дженнифер была счастлива, так как он измотан прошлыми спорами», — отмечают источники.

Юристы певицы, предположительно, составили договор, в котором оговаривается справедливый и равноправный раздел имущества в случае развода пары. В совокупности состояние супругов оценивается в 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Аффлек и Лопес после долгих поисков купили новый дом. Пара заплатила за жилье в Лос-Анджелесе более 60 миллионов долларов.