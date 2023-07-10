Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за $13,5 тыс

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года продали на аукционе в Англии более чем за 10,5 тысячи фунтов стерлингов (13,5 тысячи долларов). Об этом сообщает The Independent.

Торги проводил аукционный дом Richard Winterton Auctioneers в понедельник, 10 июля, в Личфилде, графство Стаффордшир.

Сумма оказалась в два раза выше предварительной оценки и в 35 тысяч раз выше суммы, за которую книгу купили изначально. Несколько лет назад любитель-коллекционер приобрел этот «сильно потрепанный» экземпляр у библиотеки за 30 пенсов (примерно 36 центов). Эксперты подтвердили, что это один из 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году.

В феврале в Канаде с аукциона за 41 тысячу канадских долларов (почти 2,3 миллиона рублей) продали две картины канадской художницы-примитивистки Мод Льюис, купленные у нее за бесценок в 1967 году. Картины Льюис «Быки зимой» и «Лошадь, тянущая бревна» ушли с молотка за 20 тысяч и 21 тысячу долларов соответственно. Изначально обе работы были куплены у художницы всего за 12 долларов.