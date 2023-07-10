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12:34, 10 июля 2023Среда обитания

В России появилась «Ласточка» отечественной сборки

Завод «Уральские локомотивы» показал электропоезд «Ласточка» полностью российской сборки

Фото: Кирилл Широков / RailGallery

Завод «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — транспортные машины») показал электропоезд «Ласточка» серии ЭС104 полностью отечественной сборки на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Состав в пять вагонов может разгоняться до скорости 160 километров в час. На электропоезде установлено российское тяговое оборудование, элементы автоматического управления, камеры заднего вида и контроля входных групп. В электричке предусмотрено 416 посадочных мест. Вагоны оборудованы кондиционерами, а также системами обеззараживания воздуха. Сам состав выполнен в красно-серых тонах.

Создавать российскую «Ласточку» предприятие «Уральские локомотивы» начало в 2022 году. В апреле группа «Синара» заявляла о планах поставить «Российским железным дорогам» 22 новых электропоезда ЭС104.

С 2014 года «Ласточки» производились компанией Siemens на предприятии «Уральские локомотивы». После начала специальной военной операции немецкий концерн объявил об уходе с российского рынка.

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    Мария Черкасова
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