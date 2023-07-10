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16:16, 10 июля 2023Путешествия

Туристы устроили драку на пароме со столовыми приборами и попали на видео

Daily Mail: туристы парома Irish Ferries из Ирландии в Уэльс подрались и попали на видео

Туристы парома компании Irish Ferries устроили драку с применением столовых приборов и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Плавательное средство направлялось из Дублина, Ирландия, в Холихед в Уэльсе. На видео видно, как несколько человек вцепились в одного мужчину, в то время как он пытается отбиться от них с помощью щипцов для салата. При этом другие пассажиры продолжают сидеть за столами и наблюдать за происходящим.

Ранее на рейсе авиакомпании Alaska Airlines пассажир устроил драку на борту с членами летного экипажа и пожаловался на передозировку мармеладных мишек. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе вмешательство в работу членов летного экипажа и бортпроводников.

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    Зарина Дзагоева
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