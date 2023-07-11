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13:15, 11 июля 2023Спорт

Стало известно о возможном переходе российского футболиста во французский клуб

Sport24: российский хавбек Далер Кузяев начал вести переговоры с французской «Тулузой»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский полузащитник Далер Кузяев может перейти во французский клуб «Тулуза». Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, хавбек прибыл во Францию и начал вести переговоры с командой. LesViolets.Com отмечает, что главным преимуществом россиянина является его статус свободного агента, что позволит команде не платить компенсацию за трансфер.

Ранее сообщалось, что Кузяев ответил отказом на предложение турецкого «Бешикташа». Весной интерес к футболисту также проявляли французский «Марсель» и турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кроме того, пригласить Кузяева изъявлял желание главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Последним клубом 30-летнего Кузяева был «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2023 год. В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги футболист провел 26 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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