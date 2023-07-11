Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 11 июля 2023Россия

Комитет Госдумы поддержал поправку об аннулировании брака из-за смены пола

Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку, согласно которой предлагается аннулировать брак из-за смены пола одним из супругов. Об этом сообщает РИА Новости.

Из текстов поправок следует, что в случае изменения пола одним из супругов в запись акта гражданского состояния будет внесена соответствующая пометка. Такие изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

Помимо этого, комитет нижней палаты парламента одобрил поправку, согласно которой смена пола подразумевает запрет на усыновление детей. Также парламентарии поддержали поправку о запрете делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

Нормы не будут распространяться на тех, кто изменил пол до дня вступления в силу соответствующего закона.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола 14 июня. Парламентарии предлагают запретить медработникам проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей, а ЗАГСам — запретить вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. По словам Володина, в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.

Впоследствии стало известно, что законопроект о запрете операций по смене пола захотели дополнительно согласовать, так как он вызвал большое число разногласий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля отсутствует позиция насчет инициативы Госдумы о запрете операций по смене пола.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Киссинджер заявил о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости