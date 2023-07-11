Комитет Госдумы поддержал поправку об аннулировании брака из-за смены пола

Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку, согласно которой предлагается аннулировать брак из-за смены пола одним из супругов. Об этом сообщает РИА Новости.

Из текстов поправок следует, что в случае изменения пола одним из супругов в запись акта гражданского состояния будет внесена соответствующая пометка. Такие изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

Помимо этого, комитет нижней палаты парламента одобрил поправку, согласно которой смена пола подразумевает запрет на усыновление детей. Также парламентарии поддержали поправку о запрете делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

Нормы не будут распространяться на тех, кто изменил пол до дня вступления в силу соответствующего закона.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола 14 июня. Парламентарии предлагают запретить медработникам проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей, а ЗАГСам — запретить вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. По словам Володина, в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.

Впоследствии стало известно, что законопроект о запрете операций по смене пола захотели дополнительно согласовать, так как он вызвал большое число разногласий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля отсутствует позиция насчет инициативы Госдумы о запрете операций по смене пола.