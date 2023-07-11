В Вильнюсе стартует саммит НАТО. Чего ждать от решающей для Украины встречи лидеров альянса?

Политолог Истомин: на саммите НАТО будет обсуждаться «израильский сценарий» для Украины

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, продолжится торг между Украиной, ее «лоббистами» и остальными государствами, занимающими более сдержанную позицию, относительно военной поддержки Киева и его вступления в Североатлантический альянс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Игорь Истомин, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем, ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО и эксперт клуба «Валдай».

По словам политолога, в настоящий момент на Западе рассматриваются два варианта дальнейших действий в отношении Украины. Первый вариант, который условно называют «израильским», подразумевает продолжение выделения Киеву вооружений военной помощи на более стабильной и постоянной основе, но без его непосредственного вступления в НАТО. Второй вариант, напротив, предполагает присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Вильнюс, Литва Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

При этом оба варианта не рассматриваются как взаимоисключающие, пояснил Истомин. Например, возможен сценарий, при котором вооружение Украины будет носить временный характер, чтобы затем, по прошествии некоторого времени, уже более предметно вернуться к вопросу ее членства в НАТО. По словам специалиста, «маховик запущен», и какие-то решения по Украине так или иначе прозвучат в Вильнюсе.

Сейчас идет торг: государства, которые думают, что и так много делают [для Украины], постараются отделаться максимально расплывчатыми категориями, а Польша и страны Балтии будут добиваться максимальной конкретики по обоим трекам: и по треку вооружения, и по треку возможных обещаний о присоединении Украины к альянсу Игорь Истомин сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО

Украину не примут в НАТО на саммите в Вильнюсе

На нынешнем саммите крайне маловероятно будет принято решение о запуске процедуры по присоединению Украины к альянсу. За два дня до мероприятия президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне такой шаг считают преждевременным.

Американский лидер назвал завершение боевых действий с Россией ключевым условием для подвижек по этому вопросу, сославшись на статью 5 Североатлантического договора, которая приравнивает вооруженное нападение на одного из членов НАТО как нападение на всех членов альянса.

Я не думаю, что в НАТО есть единство мнений по поводу того, стоит ли принимать Украину в североатлантическую семью сейчас, в этот момент, в разгар войны Джо Байден президент США

Мнения членов НАТО по критериям вступления Украины разделились

Пока странам НАТО еще предстоит установить более детальные критерии для предоставления членства Украине. По информации Euractiv, члены альянса разделились по этому вопросу на три условные группы. Первая, «восточноевропейская» группа, состоящая из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Румынии и Болгарии, настаивает на том, чтобы смягчить требования к Украине и освободить ее от соблюдения плана действий по членству (ПДЧ), что прежде было обязательным для всех будущих стран альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда Фото: Alina Smutko / Reuters

Без этой процедуры были одобрены заявки Финляндии и Швеции, поэтому Украина и симпатизирующие ей страны настаивают на том, чтобы Киев также был принят в альянс по упрощенной схеме.

Накануне саммита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО согласовали отмену ПДЧ для Киева, однако эту информацию не подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Генсек альянса пояснил, что окончательное решение так и не было принято, но выразил надежду, что НАТО сможет послать Украине «сильный сигнал» во время встречи в Вильнюсе.

Вторая группа стран-членов альянса — США и Германия — выступают за установление более жестких рамок и контрольных показателей для вступления Украины в НАТО. Помимо прекращения боевых действий, Вашингтон и Берлин в качестве условий называют восстановление Киевом контроля над своими территориями и обеспечение оперативной совместимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) с силами НАТО.

В третью группу входят все остальные страны, которые занимают промежуточную позицию.

Лидеры НАТО утвердят многолетний план помощи Украине

Лидеры НАТО планируют объявить в Вильнюсе о выделении Киеву многолетнего пакета помощи, который, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, позволит «приблизить» Киев к Североатлантическому альянсу. Кроме того, лидеры альянса согласуют учреждение Совета НАТО-Украина, в рамках которого статус Украины будет «приравнен к статусу стран-членов НАТО».

Как ожидается, лидеры Нидерландов и Дании, стоящие у истоков коалиции по поставкам Украине американских истребителей F-16, также поделятся деталями программы по обучению украинских и восточноевропейских пилотов. Ранее сообщалось, что специальные тренировочные центры заработают в Румынии уже этим летом.

Эрдогана уговорили ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Другой один важный сюжет нынешнего саммита — разногласия между Турцией и остальными членами альянса относительно присоединения к нему Швеции. Стокгольм вместе с Хельсинки направил заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, но если финским властям удалось урегулировать свои противоречия с Анкарой и вступить в альянс в апреле 2023 года, то для Швеции этот процесс затянулся.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинял шведские власти в том, что те дают убежище членам Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся террористической в Турции, и разрешают оскорбительные для мусульман акции по сжиганию Корана. А накануне саммита турецкий лидер увязал вступление Швеции в НАТО с присоединением своей страны к Европейскому Союзу (ЕС) — заявка Турции находится на рассмотрении еще с 1987 года. В НАТО и в ЕС, в свою очередь, подчеркнули: это два принципиально разных вопроса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Швеции Ульф Кристерссон Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Впрочем, уже поздним вечером 10 июля, за считанные часы до старта саммита, сторонам удалось прийти к компромиссу. После продолжительных переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Эрдоган все же пообещал ратифицировать заявку североевропейской страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, взамен турецкому лидеру удалось добиться послаблений санкций в оборонной сфере, а также вступления в Таможенный союз ЕС и либерализации визового режима для турецких граждан.

Однако на нынешнем саммите Швеция все равно не сможет стать 32-м членом альянса — это невозможно чисто с бюрократической точки зрения, поскольку турецкий парламент не успеет ратифицировать заявку Стокгольма

Генсек НАТО сообщил журналистам, что Эрдоган пообещал направить заявку Швеции на ратификацию турецким парламентом «как можно скорее», но не обозначил точные сроки. На ратификацию финской заявки у Великого национального собрания ушло около двух недель. Кроме того, для вступления в НАТО Стокгольму понадобится одобрение Венгрии, но, по словам Столтенберга, в Будапеште дали понять, что не будут последней страной, ратифицировавшей шведскую заявку.

НАТО примет первые со времен холодной войны оборонные планы против России

Кроме того, на вильнюсском саммите главы альянса должны будут утвердить новый генеральный оборонный план, который, по словам Столтенберга, позволит НАТО дать отпор двум главным угрозам: России и терроризму. Новый план будет состоять из трех частей, каждая для своего региона: Севера и Атлантики, Центральной Европы, а также Средиземноморского и Черноморского регионов.

«Эти планы будут поддерживаться 300 тысячами военнослужащих в состоянии повышенной готовности, включая значительные военно-воздушные и военно-морские силы», — рассказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг Фото: Ints Kalnins / Reuters

Кроме того, в ходе саммита члены Североатлантического альянса планируют одобрить план действий по наращиванию оборонного производства и зафиксировать обязанность стран-участниц НАТО тратить на оборонные нужды не менее 2 процентов от ВВП.

Только 7 из 31 членов НАТО тратят сейчас на оборону не менее 2 процентов от ВВП

Реализация подобного решения может оказаться затруднительной в том числе для Канады, чьи оборонные расходы составляют 1,29 процента ВВП. Исключение также может быть сделано для Люксембурга, который потратил лишь 0,62 процента ВВП в 2022 на оборону.

Лидеры НАТО с союзниками обсудят противостояние Китаю

На прошлогоднем саммите в Мадриде члены альянса приняли новую стратегическую концепцию НАТО, сменившую прежний документ от 2010 года. В нем впервые был упомянут Китай: в прежней, лиссабонской версии Пекин не фигурировал. В отличие от России, Китай не был обозначен как прямая угроза безопасности альянса, однако в документе говорилось, что Пекин «бросает вызов интересам, безопасности и ценностям» НАТО.

Как и в прошлом году, на саммите в Вильнюсе, как ожидается, будут присутствовать лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи — их участие призвано продемонстрировать растущую обеспокоенность действиями Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За минувший год Япония и Южная Корея открыли свои представительства в НАТО, а зимой 2023 года эти стран посетил Столтенберг.

По словам Игоря Истомина, процесс по дальнейшему наращиванию сотрудничества между НАТО и этими странами продолжится, поскольку в этом особенно заинтересован Вашингтон.

Для США крайне важно спряжение европейских и азиатских союзников, их соединение в единую архитектуру, в том числе исходя из понимания, что американские ресурсы конечны и нужно больше перекладывать на союзников Игорь Истомин сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО

Он отметил, что помимо противостояния с Китаем, союзники НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона включены и в «российский трек», в том числе и в отношении поставок вооружений на нужды Украины.