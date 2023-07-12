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15:20, 12 июля 2023Путешествия

Названа причина резкого роста цен на отдых в Крыму

АТОР: цены в отелях Крыма начали расти вместе с увеличением турпотока

Фото: Vyacheslav Argenberg / Unsplash

Стоимость отдыха в отелях Крыма начала расти вместе с увеличением туристического потока. Причину резкого роста цен в местных гостиницах назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что на июль продано примерно в три раза больше туров, чем на июнь. В АТОР подчеркнули, что на фоне увеличения числа бронирований отельеры Крыма в июле стали постепенно отказываться от спецпредложений.

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При этом цены на размещение в гостиницах полуострова пока остаются ниже, чем в 2022 году. Так, по оценкам сетей «Дивный мир» и «Ателика», в настоящее время за проживание в отелях россияне платят в среднем на 10-12 процентов меньше, чем в июле прошлого года, в отдельных случаях — и на 20 процентов.

Специалисты прогнозируют, что рост цен на размещение в гостиницах продолжится с увеличением загрузки. «Скорее всего, до конца июля цены в Крыму сравняются с прошлогодними, — считают в АТОР. — При этом какие-то отдельные отели полуострова могут сделать стоимость и выше, чем в прошлом году, но незначительно».

Ранее в июле стало известно, что в 2030 году в России создадут пять круглогодичных морских курортов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Уточняется, что они появятся на Черном, Каспийском, Балтийском, Азовском и Японском морях.

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    Фариза Бацазова
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