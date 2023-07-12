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12:51, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Данные об обращении семьи погибшего россиянина к Путину не нашли подтверждения

Данные об обращении семьи погибшего 24 июня россиянина к Путину не нашли подтверждения
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В сети распространилось видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в получении выплат, якобы записанное родственниками мужчины, погибшего на трассе М-4 «Дон» из-за обстрела 24 июня. Впоследствии тиражируемые данные не нашли подтверждения в официальных источниках.

Видеозапись, о которой идет речь, была опубликована 7 июля в Telegram-канале украинского блогера и журналиста Дениса Казанского. На ней якобы запечатлены мать и вдова погибшего. Последняя зачитывает текст обращения с листа, рассказывает об обстоятельствах гибели супруга, жалуется на невозможность получения какой-либо компенсации, а также сообщает, что их семья с тремя детьми находится на грани нищеты. Девушка особо подчеркивает, что смерть мужа попала на видео, которое впоследствии широко распространилось в соцсетях.

При этом точно установить место съемки данного ролика, а также личности его героинь не представляется возможным, в том числе из-за крайне низкого качества распространяемого видеообращения. Кроме того, заметно некое несоответствие данных: вдова на кадрах утверждает, что ее муж погиб в результате артиллерийского удара, в то время как Казанский рассказывает об авиаударе по российской трассе.

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24 июня в сети действительно распространились видеозаписи, на которых, как утверждалось, был запечатлен взрыв на трассе под Воронежем, однако никаких официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало. В тот день региональные власти докладывали лишь о пожаре на местной нефтебазе.

Спустя несколько дней Путин заявил, что во время мятежа частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина жертв среди мирного населения не было. «Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — сказал глава государства. Он также сообщил о гибели летчиков во время попытки переворота и пообещал поддержать их семьи.

Данные о видеообращении родственников погибшего на трассе «Дон» мужчины получили распространение лишь в украинском сегменте Telegram. Российские каналы и СМИ данный инфоповод проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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