Бывший легионер ЦСКА рассказал о слезах из-за российских морозов

Бывший легионер ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что плакал из-за российских морозов

Бывший легионер ЦСКА Сейду Думбия рассказал о слезах из-за морозов во время выступления в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал», — признался нападающий.

Думбия играл за ЦСКА с 2010-го по 2014 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, а также выиграл Суперкубок и два Кубка страны. Форвард также известен по выступлениям за сборную Кот-д’Ивуара, с которой стал чемпионом Кубка африканских наций в 2015 году.

Ранее гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе назвал морозы единственным минусом России. «Меня поражает холод. Я никогда не видел такого мороза в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного», — заявил он.