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15:01, 12 июля 2023Россия

Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо на приеме у невролога

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Избитая в Чечне журналистка Елена Милашина почувствовала себя «немного плохо» на приеме у невролога. Ее цитирует бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Милашина предположила, что это связано с черепно-мозговой травмой и возросшей физической активностью. В связи с этим она заявила, что «хотя бы пару дней» воздержится от ответов на поступающие ей запросы о даче интервью и комментариев. «Мне нужно отлежаться», — резюмировала она.

О выписке журналистки из больницы стало известно 12 июля.

Милашину и прилетевшего вместе с ней адвоката Александра Немова избили 4 июля в Грозном по дороге из аэропорта. Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

После случившегося в Кремле заявили, что инцидент требует энергичных мер реагирования. Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился установить личности нападавших.

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    Алан Босиков
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