Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 12 июля 2023Россия

Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы

Венедиктов сообщил, что избитую в Чечне журналистку Елену Милашину выписали из больницы

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Журналистку Елену Милашину, которую неизвестные избили в Чечне вместе с адвокатом Александром Немовым, выписали из больницы. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), его цитирует РИА Новости.

По его словам, Милашина находится дома под контролем врачей.

Милашину и Немова 4 июля избили в Грозном. Журналистку обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу спецрейсом и доставили в больницу.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал диверсией и провокацией против республики нападение на Милашину и Немова в Грозном. Солтаев пообещал, что чеченские органы внутренних дел разберутся, кто стоит за нападением. Сама Милашина впоследствии рассказала, что слежка за адвокатом Александром Немовым, возможно, началась еще в столичном аэропорту, когда в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек. Журналистка пояснила, что ее и Немова избивали пропиленовыми трубами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждениях в Белом доме передачи Украине ракет ATACMS

    МИД Украины обвинил США в отказе от приглашения страны в НАТО

    56-летняя Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

    США сообщили дату объявления гарантий безопасности для Украины

    Летевший в Москву самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

    Покинувший Россию известный комик пожаловался на неуверенность в будущем

    В Москве отремонтировали еще девять молочно-раздаточных пунктов

    Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

    ФСБ выявила ячейку террористов в Комсомольске-на Амуре

    Назван российский регион с самыми дорогими загородными домами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости