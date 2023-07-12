Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы

Венедиктов сообщил, что избитую в Чечне журналистку Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину, которую неизвестные избили в Чечне вместе с адвокатом Александром Немовым, выписали из больницы. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), его цитирует РИА Новости.

По его словам, Милашина находится дома под контролем врачей.

Милашину и Немова 4 июля избили в Грозном. Журналистку обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Пострадавших сначала транспортировали в медицинское учреждение Беслана, затем отправили в столицу спецрейсом и доставили в больницу.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал диверсией и провокацией против республики нападение на Милашину и Немова в Грозном. Солтаев пообещал, что чеченские органы внутренних дел разберутся, кто стоит за нападением. Сама Милашина впоследствии рассказала, что слежка за адвокатом Александром Немовым, возможно, началась еще в столичном аэропорту, когда в самолет специально завели двух участвовавших в ней человек. Журналистка пояснила, что ее и Немова избивали пропиленовыми трубами.