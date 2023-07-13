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14:28, 13 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

Украинский генерал: Киев получил кассетные боеприпасы от США, но пока не применял их

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их. Об этом заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский телеканалу CNN.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [поле боя]», — сказал он.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ применили кассетные боеприпасы в зоне спецоперации. По его словам, украинская армия трижды ударила этими снарядами по позициям Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что личный состав ВС РФ не пострадал.

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    Кристина Есикова
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