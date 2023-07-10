Зеленский заявил о возможности Байдена закончить конфликт с РФ за пять минут ценой Украины

Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский

«Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут», — сказал он. Зеленский добавил, что Киев считает такой вариант неприемлемым.

Рассуждая о словах бывшего главы Белого дома президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить конфликт за сутки, Зеленский отметил, что тот уже имел такой шанс. «Он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты», — резюмировал он.

Ранее Трамп допустил, что Киеву придется уступить часть потерянных территорий в пользу России ради заключения мира и завершения боевых действий. По его мнению, необходимо исключить вариант, при котором на переговорах между Россией и Украиной будут запретные темы.

Путь диалога

В июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, при каких обстоятельствах может завершиться конфликт на Украине. Он указал, что для этого США «должны дать приказ своим вассалам» в Киеве. Такие сигналы сейчас не поступают, что говорит о нежелании Вашингтона прекращать кризис. По мнению дипломата, в США ожидают стратегического поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», — подчеркнул постпред.

Также Небензя заявил об упущенном шансе мира на Украине. По его мнению, возможность урегулирования конфликта на прежних условиях была потеряна весной 2022 года.

Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренической позицию стран Запада по завершению конфликта на Украине. Министр счел странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости переговоров.

Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить Сергей Лавров министр иностранных дел России

Он напомнил, что сам Блинкен, а также руководители Совета национальной безопасности США, лидеры Евросоюза и НАТО одновременно с этим заявляют, что Украина сначала должна осуществить успешное контрнаступление на фронте. Кроме того, по его словам, главная цель заморозки конфликта — позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) преуспеть в контрнаступлении.

За диалог выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что при готовности европейских стран к переговорам президент Украины Владимир Зеленский «занимает крайнюю позицию», намереваясь «воевать даже до последнего украинца». По его мнению, переговоры находятся в тупике, но выход к мирному решению еще есть. «Я исхожу из того, что первые три раунда прошли на территории Беларуси», — сказал президент. Лукашенко также отметил, что для Белоруссии и России неприемлем захват западных регионов Украины Польшей и другими западными странами.

Накачка оружием Киева продолжается

На прошлой неделе США объявили о плане передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что это решение США связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов ВСУ. Он добавил, что в США «внимательно относятся к опасениям по поводу пострадавших среди гражданского населения и неразорвавшихся боеприпасов».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что ВСУ во время проведения Россией специальной военной операции уже применяли кассетные боеприпасы, в том числе по жилым домам. «Ими били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками», — указал он, отметив, что эти обстрелы фиксировались правозащитной организацией Human Rights Watch. «Нет оснований даже сомневаться в том, что американские боеприпасы будут также использованы для совершения новых военных преступлений», — резюмировал политик.

Бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг предположил, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ справиться с основными препятствиями при продвижении в ходе контрнаступления. Он указал, что эти снаряды не смогут обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Кроме того, они могут представлять опасность для самих бойцов ВСУ, которым придется двигаться по территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы.

Премьер Камбоджи Хун Сен рассказал про «болезненный опыт» своей страны, которую США усеяли кассетными боеприпасами. Он предупредил, что применение подобных снарядов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев, а эти бомбы окажутся «самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет».