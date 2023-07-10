Украинцев предупредили об «опасности на сто лет»

Премьер Камбоджи Хун Сен: кассетные бомбы на Украине станут опасностью на сто лет

Применение кассетных боеприпасов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев. Об этом в своем Twitter предупредил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Он напомнил про «болезненный опыт» своей страны, которую США усеяли подобными снарядами. По словам политика, эти бомбы окажутся «самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет». «Из жалости к украинскому народу я призываю президента США и президента Украины не использовать кассетные боеприпасы», — заявил Хун Сен.

Ранее депутат Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения. На это указывает решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, отметил он.

7 июля США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву такое вооружение связано с необходимостью компенсировать высокий расход снарядов ВСУ.