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01:34, 10 июля 2023Бывший СССР

В России назвали цель передачи Киеву американских кассетных боеприпасов

Слуцкий: передавая кассетные снаряды Киеву, США хотят роста числа жертв мирных граждан

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения. На это указывает решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Украина «давала такие же клятвенные заверения» использовать только на поле боя и иные переданные Западом вооружения. «Вашингтон для достижения своих гегемонистических целей идет на очередные военные преступления», — отметил депутат.

Ранее Слуцкий напомнил, что ранее ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы. «Ими били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками», — заявил он, отметив, что эти обстрелы фиксировались правозащитной организацией Human Rights Watch.

7 июля США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. В ночь на 10 июля Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России.

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    Марина Совина
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