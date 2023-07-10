Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о варианте, при котором его американский коллега Джо Байден мог бы закончить конфликт в стране за пять минут, в интервью телеканалу ABC News.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут», — заявил Зеленский, подчеркнув, что Киев на такой вариант не согласился бы.

Говоря о словах экс-президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить конфликт за сутки, Зеленский подчеркнул, что тот уже имел такой шанс. «Он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты», — порассуждал украинский лидер.

В мае Владимир Зеленский также усомнился в способности Дональда Трампа решить кризис на Украине, напомнив, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. Ранее экс-президент США неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.