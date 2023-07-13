В ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском

Подполковник Марочко: российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявили о взятии под контроль Вооруженными силами России (ВС РФ) части трассы под Купянском. Его слова передает РИА Новости.

Так, под огневой контроль российских сил взят участок трассы Н 26 Чугуев--Старобельск--Меловое. По словам военного эксперта, украинские силы использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых. Поэтому теперь, а также из-за погоды, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена логистика.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из группировки «Запад» сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на купянском направлении. Удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.