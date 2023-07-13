Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:22, 13 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском

Подполковник Марочко: российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявили о взятии под контроль Вооруженными силами России (ВС РФ) части трассы под Купянском. Его слова передает РИА Новости.

Так, под огневой контроль российских сил взят участок трассы Н 26 Чугуев--Старобельск--Меловое. По словам военного эксперта, украинские силы использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых. Поэтому теперь, а также из-за погоды, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена логистика.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из группировки «Запад» сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на купянском направлении. Удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского уличили в попытке шантажировать НАТО. Чем закончился саммит альянса для Украины?

    Перечислены самые необычные и постыдные секс-предпочтения

    Надзирательница завела роман с заключенным и попала за решетку

    Премьер Британии не согласился со словами главы Минобороны о наглых украинцах

    Коноплю заметили на клумбе возле детской площадки в Москве

    В ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском

    Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными

    В ЛНР рассказали о форсировании реки Жеребец российскими военными

    В граничащем с Украиной российском регионе дрон атаковал завод

    В Венесуэле захотели разрешить оплату картой «Мир»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости