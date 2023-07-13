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10:20, 13 июля 2023Бывший СССР

Пашинян встретится с Алиевым 15 июля

Премьер Армении Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Алиевым 15 июля

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля. Его слова приводит «Интерфакс».

«В субботу, 15 июля, в Брюсселе намечена моя встреча с главой Евросовета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие в этой встрече», — сказал Пашинян. Премьер также выразил надежду, что на запланированной встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению между Баку и Ереваном.

1 июня в Кишиневе прошла встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца. Уточнялось, что до ее начала премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели переговоры с главой Евросовета.

Позднее Пашинян анонсировал скорую встречу с азербайджанским лидером в Брюсселе. Политик отметил, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию, а прогресс в переговорах между главами МИД государств в Вашингтоне был несущественным.

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    Кристина Есикова
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