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17:46, 13 июля 2023Спорт

Глава ОКР высказался об отказе МОК пригласить Россию на ОИ-2024 к 26 июля

Глава ОКР заявил, что решение МОК не приглашать Россию на ОИ-2024 к 26 июля логично

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отказе Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года к 26 июля. Он прокомментировал ситуацию в Telegram.

Поздняков заявил, что принять предложение МОК, даже если бы оно поступило, было бы невозможно. «Выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства», — объяснил он.

Глава ОКР подчеркнул, что это решение стало логичным продолжением политики МОК по нейтрализации российских атлетов. «Нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются Национальные олимпийские комитеты (НОК), которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения», — заключил он.

Также ситуацию оценил министр спорта России Олег Матыцин. Он назвал решение МОК дискриминацией и нарушением принципов олимпизма.

Ранее стало известно, что 26 июля 2023 года 203 НОК получат от МОК приглашения на Игры-2024. Отмечалось, что России и Белоруссии письма не придут.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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