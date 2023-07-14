В Россию разрешили завозить молочную продукцию белорусского предприятия

Абрамченко: Россия разрешила ввоз продукции Туровского молочного комбината в страну

В Россию разрешили завозить продукцию белорусского предприятия — Туровского молочного комбината. Об этом в ходе визита в республику сообщила «Ленте.ру» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«...Россельхознадзор с 11 июля 2023 года отменил ограничения на ввоз в Российскую Федерацию в режиме усиленного лабораторного контроля и транзит продукции данного предприятия», — рассказала она.

Абрамченко уточнила, что в своем решении страна опиралась на гарантии белорусского Минсельхозпрода о соответствии товара требованиям ЕАЭС. Помимо этого, специалисты предварительно получили от ветеринарной службы республики материалы о проведенной работе по устранению нарушений, которые были выявлены во время инспекций.

Ограничения на транзит продукции Туровского молочного комбината из Белоруссии через Россию были введены 26 июня текущего года. Другие молочные предприятия республики работали без ограничений со стороны РФ.

По словам Абрамченко, в прошлом году в страну ввезли порядка 800 тысяч тонн белорусской молочной продукции. Транзитом, как отметила вице-премьер, было ввезено не меньше 18 процентов экспорта республики. «Таким образом, подавляющий объем белорусской молочной продукции направляется на российский рынок», — заключила вице-премьер.