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20:11, 14 июля 2023Путешествия

Стюардесса пришла на работу пьяной и оказалась в тюрьме

В Норвегии возбудили уголовное дело против стюардессы, пришедшей на работу пьяной

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В Норвегии стюардесса оказалась в тюрьме на четыре недели за распитие алкоголя. Об этом сообщает NRK.

Уточняется, что инцидент произошел в Осло. Бортпроводница пришла на работу пьяной, что было выявлено в ходе плановой проверки на наличие алкоголя в крови. Против члена экипажа возбудили уголовное дело.

Не уточняется, какую именно авиакомпанию она представляет.

Ранее единственная стюардесса самолета Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. Позже представители авиакомпании сообщили, что уволили нарушительницу, так как во время инцидента она еще проходила испытательный срок.

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    Зарина Дзагоева
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