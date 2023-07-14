Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:42, 14 июля 2023Экономика

Раскрыты траты россиян на деловую одежду

HR Lab: 62 % россиян тратят более одной зарплаты в год на покупку деловой одежды

Фото: Hunters Race / Unsplash

В компаниях подавляющей части россиян (73 процентов) есть деловой дресс-код, для соответствия его нормам граждане тратят чуть более одной зарплаты в год. При этом обновляют строгую одежду по потребности лишь 57 процентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Мужчины обычно предпочитают покупать два костюма, две пары брюк, до пяти рубашек и поло, о чем заявили почти 80 процентов респондентов. Женщины для соответствия дресс-коду в основном приобретают костюм, два жакета, два деловых платья, две юбки и не менее пяти рубашек (79 процентов опрошенных). При этом обновление гардероба далеко не всегда выдержано в строгом деловом стиле — о наличии такового в компаниях заявили лишь 12 процентов россиян.

Материалы по теме:
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

Для обновления рабочего гардероба мужчины обычно покупают рубашки, поло и футболки, если их использование допустимо в компаниях. Почти треть (29 процентов) опрошенных заявили, что примерно раз в год приобретают новые пиджаки и жакеты, брюки и юбки. При этом 37 процентов респондентов сочли дресс-код неудобным, а еще 14 процентов заявили о необходимости переодеваться непосредственно на работе.

Наибольшие неудобства из-за дресс-кода возникают обычно в летний период. Так, в компаниях девяти процентов опрошенных в жаркий сезон действуют строгие ограничения, включая запрет на короткие платья и босоножки для женщин, а также шорты и открытую обувь — для мужчин.

Ранее россиянам перечислили подходящую одежду для офиса в летний сезон. Для женщин идеально подойдут платья и блузы из дышащих материалов светлых оттенков. Кроме того, следует уделить особое внимание выбору обуви, которая должна быть удобной, особенно если отекают ноги. При этом стоит избегать провокационных вырезов и разрезов, юбок, шорт, платьев длины мини, кроп-топов, кричащих цветов и принтов.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ тяжелыми огнеметными системами

    Минобороны отчиталось об уничтожении техники ВСУ на двух направлениях

    Польша подтвердила закрытие консульского агентства в Смоленске

    Врач перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов

    Индия пообещала что-то сделать с застрявшими российскими рупиями

    Стюардесса показала на видео потайную комнату в самолете и восхитила подписчиков

    Шольц оговорился и пригласил Украину в НАТО

    Минобороны заявило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

    Молодые россияне променяли экологичность на красоту

    Российские войска пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости