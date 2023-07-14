Раскрыты траты россиян на деловую одежду

HR Lab: 62 % россиян тратят более одной зарплаты в год на покупку деловой одежды

В компаниях подавляющей части россиян (73 процентов) есть деловой дресс-код, для соответствия его нормам граждане тратят чуть более одной зарплаты в год. При этом обновляют строгую одежду по потребности лишь 57 процентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Мужчины обычно предпочитают покупать два костюма, две пары брюк, до пяти рубашек и поло, о чем заявили почти 80 процентов респондентов. Женщины для соответствия дресс-коду в основном приобретают костюм, два жакета, два деловых платья, две юбки и не менее пяти рубашек (79 процентов опрошенных). При этом обновление гардероба далеко не всегда выдержано в строгом деловом стиле — о наличии такового в компаниях заявили лишь 12 процентов россиян.

Для обновления рабочего гардероба мужчины обычно покупают рубашки, поло и футболки, если их использование допустимо в компаниях. Почти треть (29 процентов) опрошенных заявили, что примерно раз в год приобретают новые пиджаки и жакеты, брюки и юбки. При этом 37 процентов респондентов сочли дресс-код неудобным, а еще 14 процентов заявили о необходимости переодеваться непосредственно на работе.

Наибольшие неудобства из-за дресс-кода возникают обычно в летний период. Так, в компаниях девяти процентов опрошенных в жаркий сезон действуют строгие ограничения, включая запрет на короткие платья и босоножки для женщин, а также шорты и открытую обувь — для мужчин.

Ранее россиянам перечислили подходящую одежду для офиса в летний сезон. Для женщин идеально подойдут платья и блузы из дышащих материалов светлых оттенков. Кроме того, следует уделить особое внимание выбору обуви, которая должна быть удобной, особенно если отекают ноги. При этом стоит избегать провокационных вырезов и разрезов, юбок, шорт, платьев длины мини, кроп-топов, кричащих цветов и принтов.