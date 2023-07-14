Россиянка утопила 10-месячную дочь в реке

СКР: в реке Которосль мать утопила 10-месячную дочь, возбуждено дело

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело против 35-летней россиянки, которая утопила 10-месячную дочь в реке Которосль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина задержана. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полицейских вызвали работники близлежащего шиномонтажа, куда прибежал за помощью семилетний мальчик. Он рассказал, что пришел с матерью и младшей сестрой на берег реки, а потом мать с младенцем пропала, рассказал очевидец изданию 76.ru. Прибывшие силовики задержали женщину на берегу.