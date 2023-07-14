Стюардесса показала на видео потайную комнату в самолете и восхитила подписчиков

The Sun: стюардесса показала в TikTok комнату, где члены экипажа спят во время полета

Стюардесса показала на видео потайную комнату в самолете, предназначенную для сна членов экипажа во время полета. Ролик она разместила в TikTok, восхитив подписчиков, на него обратил внимание таблоид The Sun.

Бортпроводница отметила, что спальное место расположено в задней части самолета, а открыть замок его двери могут лишь сотрудники компании. На видео, снятом внутри Airbus A350-900, видно, что комната состоит из шести двухъярусных кроватей, закрывающихся друг от друга занавесками.

Также можно заметить, что три спальных места по размеру чуть больше остальных. Кроме того, все они оснащены ремнями безопасности. По словам бортпроводницы, для чрезвычайных ситуаций в комнате есть телефон экстренной связи.

Пользователи сети остались в восторге от ролика стюардессы, однако многие из них посчитали спальные места «клаустрофобными». «Я бы не смог там заснуть», «Я был бы не против спать там, будучи пассажиром», «Это круто! Сон на вашей работе действительно важен», — писали юзеры.