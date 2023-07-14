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16:46, 14 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о ликвидации ДРГ с иностранными наемниками

Рогов: ВС России ликвидировали ДРГ с иностранными наемниками в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в Запорожской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоящую из иностранных наемников. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники», — заявил он, добавив, что машину уничтожили ударом дрона-камикадзе.

Рогов также сообщил, что украинская армия предприняла попытку штурма в районе села Работино на запорожском направлении, но бежала с поля боя, попав под массированный обстрел.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о пресечении деятельности трех ДРГ на территории населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка в Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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